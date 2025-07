Arrestations, presse en crise…la Coalition DJONE alerte le Président Diomaye (communiqué)

Communiqué du Bureau Politique de la Coalition DJONE

La coalition DJONE s’est réunie le dimanche 27 juillet dernier. Analysant l’actualité politique nationale, elle dénonce avec fermeté l’emprisonnement arbitraire de journalistes, chroniqueurs et citoyens injustement détenus. La coalition DJONE réaffirme son attachement inébranlable à l’État de droit, à la liberté d’opinion et à une justice équitable.

Elle exprime sa pleine solidarité à l’ensemble des médias brimés et essoufflés par la suspension des conventions et du fond d’appui et de développement de la presse par le pouvoir actuel depuis deux années consécutives. Les blocages constatés actuellement en tous domaines au Sénégal ne sont provoqués que par la gouvernance PASTEF qui incarne une dérive belliqueuse et clivante, des attitudes qui menacent la réconciliation et l’unité nationale, condition sine qua none à la stabilité et au décollage économique du Sénégal.

Le gouvernement, en mal d’une vision claire, brille par un recyclage honteux des projets de l’ancien régime et un amateurisme préoccupant. Le plan de redressement aujourd’hui brandi comme solution n’est qu’un écran de fumée face à une crise née de l’incompétence, pas de la conjoncture.

La coalition DJONE interpelle le Président Bassirou Diomaye Faye afin de lui suggérer encore une fois d’habiter sa fonction, de procéder à un recadrage de la primature pour éviter une crise institutionnelle majeure à notre cher pays. Il est urgent pour le Chef de l’État, de soumettre ses projets à l’expertise de techniciens et bailleurs, et faire cesser le folklore médiatique destiné à anesthésier un peuple encore abusé.

Enfin, nous demandons au président Faye de mette en demeure les ministres et directeurs généraux muets sur leurs bilans, mais loquaces à travers les réseaux sociaux sur la justice qu’ils ne comprennent ni ne respectent. Le pays glisse dangereusement, et il est grand temps pour le président de la République d’agir, avant que l’irréparable ne se produise.

Pour la coalition DJONE

Le coordonnateur national

Mohamed Moustapha Diagne