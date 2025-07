L’unité de Diomaye-Sonko…clé de voûte de la réussite du PROJET

Le Sénégal observe avec attention le duo formé par Ousmane Sonko et le Président Bassirou Diomaye Faye. Leur ascension fulgurante, portée par une aspiration profonde au changement, a créé une dynamique sans précédent dans le paysage politique national. Cependant, la réussite de leur projet, tant attendue par une grande partie de la population, repose désormais sur un impératif fondamental : leur unité indéfectible.

Lors d’une récente prise de parole, Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, a souligné avec acuité que « toute relation, surtout au sommet de l’État, exige des sacrifices, de la retenue et une constante recherche de l’intérêt général. » Cette mise en garde spirituelle et politique résonne particulièrement dans le contexte actuel. L’unité n’est pas qu’un simple vœu pieux, elle est la force motrice qui garantira la concrétisation des promesses et des attentes placées en eux.

L’histoire politique sénégalaise est émaillée d’exemples où des divergences non maîtrisées ont mené à l’échec de grandes espérances. Le duo Sonko-Diomaye, conscient de ces précédents, doit se prémunir contre les pièges de la division. Leur complémentarité, leur vision commune et le soutien populaire massif dont ils bénéficient sont des atouts précieux qu’il serait imprudent de laisser s’éroder. L’unité,c’est ce qui a toujours fait la force du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Il est crucial de rappeler que nombre de voix, souvent motivées par des intérêts contraires, n’attendent qu’une faille, un désaccord pour jubiler et prédire la fin de cette alliance qui s’est imposée malgré les obstacles. Ces détracteurs, qui voient dans l’unité du tandem une menace à leurs propres ambitions ou à l’ordre établi, cherchent activement à semer la discorde. Leur objectif est clair : affaiblir le mouvement en sapant ses fondations internes.

L’humilité, la retenue et le sens du sacrifice sont des valeurs cardinales que Serigne Bass Abdou Khadre a également mises en avant. En rappelant « le choix porté sur Ousmane Sonko lors de la présidentielle de mars 2024 », il a indirectement invité le Président à ne pas oublier les fondements de son ascension. De même, le Premier ministre est exhorté à « faire preuve d’humilité devant la volonté divine, seul arbitre du destin politique d’un homme ».

Cette dynamique d’humilité et de reconnaissance mutuelle est essentielle pour maintenir la cohésion. Elle permet de relativiser les ego, de privilégier l’intérêt supérieur de la nation et de renforcer la confiance au sein du duo. Chaque décision, chaque prise de position doit être empreinte de cette sagesse, afin d’éviter toute perception de rivalité ou de divergence d’objectifs. C’est ainsi que le Pastef sera en mesure de mener à bien le projet qu’il a vendu aux sénégalais.

Le projet que portent Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye est vaste et ambitieux. Il englobe des réformes structurelles, une nouvelle gouvernance et une transformation en profondeur de la société sénégalaise. La réussite de cette entreprise collective exige une synergie parfaite, une communication transparente et une solidarité inébranlable entre les deux hommes.

En définitive, l’unité du duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko n’est pas une option mais une nécessité vitale. C’est en faisant bloc, en déjouant les manœuvres de division et en restant fidèles aux principes qui les ont portés au pouvoir, qu’ils pourront non seulement honorer le mandat qui leur a été confié, mais aussi et surtout, réaliser pleinement le projet de rupture et de progrès tant espéré par le peuple sénégalais.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn