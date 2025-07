Babacar Ndiaye après son élection : «Nous respecterons nos engagements»

Tout juste élu président de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP), Babacar Ndiaye a livré un discours apaisé et rassembleur, en phase avec les attentes d’un environnement sportif en quête d’unité et de progrès.

Devant les représentants des clubs et les médias réunis au stade Léopold Sédar Senghor ce mardi 29 juillet, le dirigeant de Teungueth FC a souligné son ambition de travailler dans la continuité tout en prônant l’unité du football sénégalais. « Vous avez ma parole : nous respecterons nos engagements, et nous prendrons la main à nos adversaires et concurrents d’un jour pour travailler ensemble, pour le bien du football local », a déclaré le président de Teungueth FC au micro de wiwsport.

Dès les premières minutes de son intervention, Babacar Ndiaye a tenu à désamorcer toute tension post-électorale, affirmant n’éprouver aucune animosité envers ses anciens concurrents, notamment Djibril Wade, président sortant, et Abdoulaye Saydou Sow, qu’il a battu lors du scrutin (43 voix, contre 37). Rejetant toute idée de rupture brutale, le nouveau président de la LSFP a insisté sur l’importance de capitaliser sur les acquis de l’équipe précédente.

« Nous ferons de notre mieux pour consolider les acquis du football professionnel, et travailler avec l’équipe qui était déjà en place. Ce ne sera pas une révolution, mais un effort commun pour renforcer ce qui a été construit et progresser ensemble. On oublie tout ce qui s’est dit pendant les élections. Maintenant, place au travail. La mission est lourde, mais je pense qu’ensemble avec les présidents de clubs de Ligue, les clubs amateurs, nous allons accomplir un excellent travail, pour la Ligue Pro et pour le football sénégalais », ajoute le nouveau président de la Ligue Pro.

