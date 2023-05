Procès du 16 mai : la stratégie de Sonko en panne…C’est gâté pour lui !

Ousmane Sonko est son propre ennemi. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a ruiné toutes ses chances d’accéder à la magistrature suprême. A force de suivre ses fantasmes et de jouer au guerrier, il est réduit à se terrer dans les bas-fonds de la Casamance. Avec toutes les plaintes suer son dos, il lui sera très difficile d’échapper à la justice. A neuf (9) mois de la présidentielle, il lui reste une dernière chance. Mais le maire de Ziguinchor n’arrive plus à rallumer la flamme qui pourrait le sauver du funeste destin qui l’attend.

Le PROS (Président Ousmane Sonko) a de sérieux problèmes ! Condamné à six (6) mois de prison avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts à payer à Mame Mbaye Niang, il voit sa candidature pour 2024 compromise. Avec la désobéissance qu’il a lancée, personne ne croyait qu’il allait se pourvoir en cassation. Si ce verdict n’est pas cassé par la Cour Suprême et que les articles L29 et L30 du Code électoral ne sont pas changés, Sonko ne sera jamais candidat. A moins qu’il bénéficie des bonnes faveurs du président Macky. Comme c’est le cas avec Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade.

Si Sonko se retrouve dans cette situation inconfortable, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Il est le responsable de son propre malheur. Sa bouche l’a conduit à donner à Mame Mbaye Niang une arme pour l’abattre. Le patriote en chef n’aurait pas dû aborder l’affaire PRODAC dans un point de presse. Ou alors, il devait attendre d’avoir les coudes solides pour se lancer sur cette voie sinueuse. Mais il a préféré jouer à la roulette russe avec un homme prêt à tout pour l’écarter du chemin de Macky Sall. Après un jugement en première instance et en appel, le ministre du Tourisme a réussi son coup : compromettre les chances du principal opposant au régime en place.

Et si ce n’est pas sa langue, ce sont ses fantasmes de Sonko qui le perdent. Accusé de viols et menaces de mort par une jeune masseuse, il risque dix (10) ans de prison. Comme le lui avait signalé Me Wade, Sonko a manqué de clairvoyance. Un leader de l’opposition qui brave le couvre feu pour se rendre nuitamment dans un salon de massage est une erreur monumentale. Et en politique, les erreurs ne se pardonnent pas. Une chose que le maire de Ziguinchor va découvrir à ses dépens. Le 16 mai devra marquer l’ouverture de ce procès qui tient en haleine tout un pays.

Présenter sous cette forme, on peut dire sans risque de se tromper que Sonko est foutu ! Mais pas totalement. Sonko n’est pas pour la voie pacifique, il veut prendre le pouvoir par la force de la rue. Ousmane Sonko n’a jamais varié dans ses convictions. Pour lui, seule la résistance peut faire reculer le régime en place. Et depuis mars 2021, il tente de faire basculer le régime. Sonko a appelé ses militants à faire face pour « résister » face à ce qu’il appelle une répression. Mais c’est uniquement une manière pour Sonko de cacher ses erreurs.

Si cette stratégie a permis à Sonko de s’extirper des mains de dame justice en mars 2021, elle ne marche plus depuis quelque temps. Les appels de Sonko à la « résistance » ne font plus écho chez les jeunes. Les dernières manifestations qu’il a appelé ont été un véritable fiasco. Pire, Sonko a tellement été humilié par les forces de l’ordre qu’il est obligé de se cacher derrière une fausse révolution. Même le rassemblement organisé, ce vendredi, par la plateforme F24 ne peut permettre à Sonko de renaître. Avec toutes les entités qui la forment, elle est incapable de se réunir le temps d’une manifestation. Des leaders ont été hués. Ce qui démontre les divergences.

Avec son procès devant la chambre criminelle pour « viols » présumés sur la masseuse Adji Sarr, Sonko est obligé de réussir sa « résistance ». Juridiquement il est fini. Il ne lui reste que la rue pour éviter la case prison. Mais les nombreux morts en mars 2021 et l’emprisonnement de centaines de ses militants et aussi de plusieurs de ses cadres de premier plan, Sonko aura du mal à lancer un soulèvement populaire. Une chose qui n’aurait jamais dû se produire s’il avait pris à remuer sept (7) fois la langue avant de parler.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru