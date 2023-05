Voici les hommes de Sonko qui ont vendu leurs âmes…et leurs corps

Ousmane Sonko leur a vendu un rêve utopique. Faire du Sénégal un Etat paradisiaque avec un projet salafiste secret caché sous leurs nattes de prières. Ousmane Sonko a vendu un vent d’espoir qui a aveuglé les jeunes et plusieurs intellectuels embastillés par le discours guerrier de ce leader va-t-en-guerre. Des médecins, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des hommes d’affaires ont succombé au charme ensorceleur de cet opposant radical.

Ils sont nombreux ceux qui ont suivi Ousmane Sonko dès ses premiers discours radicaux. L’un des premiers à être sous le charme de Sonko fut l’inspecteur de l’Enseignement élémentaire Mody Niang et le journaliste Pape Alé Niang. Un homme que tout le monde indique comme brillant. Seulement, à l’analyse des faits, Mody Niang apparait plutôt comme étant un intellectuel paresseux. Mody Niang ne procède jamais sa propre investigation pour vérifier les faits sur lesquels il s’appuie pour faire des analyses justes ou pas. Mody Niang ne se contente de ce que la presse a rapporté ou ce que les opposants ont déclaré, pour tirer à boulets rouges sur le pouvoir. Voilà ce qui révèle sa paresse intellectuelle.

Ensuite il y a les enseignants comme Dame Mbodj qui ont rejoint le combat de Sonko. En réalité, Dame Mbodj a fini par se montrer antipathique aux yeux des Sénégalais. Dame Mbodj, pour cacher ses limites au plan intellectuel, se permet d’insulter tous ceux qui le contredisent au cours des débats radiophoniques ou télévisés. C’est un homme qui a l’insulte à la bouche comme seule réplique à tous ceux qui ne sont pas du même avis que lui. Dame Mbodj aime également lancer des accusations gratuites.

Il y a aussi, les chercheurs comme Ngouda Mboup qui ont pris position en défendant bec et ongles le projet démoniaque de Sonko. Cet enseignant qui vise le titre de «Chercheur » se défend de ne pas être membre de Pastef. Pourtant, il ne nie pas être membre d’un comité de réflexion de ce parti. Ngouda Mboup affirme qu’il peut être membre de ce comité sans pour être un militant de Pastef. Comprenne qui pourra. Ce qui dénote de la malhonnêteté de certains de nos intellectuels.

Un grand homme d’affaires qui s’est réfugié à l’étranger déversait des millions dans l’obole de Pastef. Aujourd’hui avec l’inéligibilité de Sonko qui se profile à l’horizon, ces intellectuels qui défendent bec et ongles, Ousmane Sonko, réalisent qu’ils ont misé sur le mauvais cheval. Certains qualifient leurs attitudes comme étant celles d’opportunistes.

Ils ont soutenu Ousmane Sonko, pensant que ce dernier avait la voie toute tracée en direction du Palais en 2024. Aujourd’hui qu’Ousmane Sonko a été condamné à une peine qui le rend inéligible, ils sont déroutés. Ils ne savent pas pour le moment que faire. Ils continuent toujours à vouloir s’accrocher à des illusions, espérant que Sonko peut toujours retrouver son éligibilité.

Pourtant, les lacunes de Sonko, son incapacité à maitriser la langue de Molière et ses incartades ont convaincu ces intellos que le leader de Pastef était un incompétent. Malgré tout cela, ces personnes continuent de croire à ce leader et refusent de reconnaître leurs erreurs. Ils savent qu’ils sont dans l’erreur mais ils persistent. Sonko est inéligible et ils le savent. Mais comment compte-t-il revenir sur leur projet infertile de « révolution » véhiculé par un politicien incompétent et violent ?

C’est un véritable dilemme auquel, ils sont là confrontés. Il n’est pas facile pour eux de retourner sur le coup leur veste. Ils n’attendent que le moment propice pour le faire. Ils savent que les dés sont jetés, Ousmane Sonko qu’il l’accepte ou non, ne sera pas de la course à l’élection présidentielle de 2024, à cause de toutes ses bêtises.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn