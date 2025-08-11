Médina : Un moniteur de volley-ball accusé de « viol » sur une fillette de 16 ans

I. A. Sow, un moniteur de volley-ball, est accusé de viol par une adolescente de 16 ans. Cette dernière, contrainte de parler devant les enquêteurs du Commissariat de police de la Médina, a révélé avoir été abusée par le sieur Sow. Arrêté, le mis en cause a été déféré mercredi au parquet.

Les faits remontent au 27 juillet dernier. D’après L’Observateur, I. A. Sow, âgé de 36 ans, informaticien et moniteur de volley-ball, avait invité A.S.Dièye, une adolescente âgée de 16 ans à une séance d’entraînement au terrain du lycée Maurice Delafosse. Après l’entraînement, le mis en cause propose à sa présumée victime de le suivre chez lui, à la Gueule-tapé.

D’après les révélations de la victime, lors de son audition, une fois arrivés sur les lieux, vides d’occupants, seuls dans la chambre, ils s’allongent sur le lit. Quelque minute de flirte aurait suffi à son bourreau de passer à l’étape supérieur, I.A.Sow la déshabillée et a abusé d’elle. Surprise et tétanisée, la jeune fille ne parvenait pas pu crier à l’aide.

Cependant, au moment des faits, le papa de la victime qui était au collège inquiet de l’absence de sa fille, contacte directement le suspect qu’il connaissait personnellement. Ce dernier, reconnaissant le numéro avait ignoré l’appel. Sa libido satisfaite, le mise en cause raccompagne la victime chez elle ou la famille de la victime était très inquiète de l’absence prolongée de leur fille.

Face au silence inhabituel et à la démarche claudicante de la fille, son père la bombarde de questions. La fille, en larmes, se réfugie dans un silence intrigant qui renforce les doutes de son papa.

Toujours selon la même source, le lendemain, le père s’était rendu au commissariat de police du quatrième arrondissement, sis à la Médina, pour porter plainte. Ainsi, face aux enquêteurs, la fille reste enfermée dans un silence troublant, il a fallu à ces derniers de faire appel à sa mère qu’elle craint particulièrement pour qu’elle se décide enfin à parler.

Sous la pression maternelle, elle accepte de se confier par écrit, en cinq petits bouts de papier la victime décrit avec précision la chambre où les faits se sont produits avant d’affirmer que son prédateur est le premier homme avec qui elle a eu un rapport sexuel.

Les limiers se sont rendus sur les lieux à Gueule-Tapé dans la chambre du moniteur et tout concordait avec la description de la présumée victime. Le certificat médical délivré par un gynécologue de l’hôpital Abass Ndao à aussi confirmé la défloration et des déchirures hyménales.

Le suspect, confronté à ses éléments, a nié avoir eu des relations sexuelles mais reconnaît les échanges à caractère sexuel et l’invitation à l’entraînement. Les preuves matérielles, le certificat médical, les description exacte des lieux et les messages compromettants précipitent son placement en garde à vue.

A l’issue de son audition, le 07 août dernier, le suspect a été déféré le 8 août au parquet de Dakar. Il est poursuivi pour « viol sur mineure, détournement de mineure et corruption de la jeunesse ».