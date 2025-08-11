Société

Affaire du « bus disparu »: Un journaliste du groupe iGFM convoqué

Par Niakaar
Le journaliste Harouna Fall, de la rédaction d’iGFM, a été convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC). Selon Seneweb, cette convocation est liée à la publication sur le site d’une information signalant qu’« un bus convoyant des Sénégalais pour le Magal serait victime d’une attaque au Mali ». Le journaliste, selon la même source, a été contacté par téléphone par un certain commissaire Diouf qui souhaitait l’interroger à ce sujet.

Cependant, BuurNews, qui affirme avoir joint Harouna Fall au téléphone, annonce que le journaliste est actuellement dans les locaux de la DIC. Il aurait confirmé que sa convocation est liée à l’article sur le « bus qui aurait disparu avec 70 Sénégalais en partance pour le Magal de Touba au Mali ».

 

Source : Pressafrik

