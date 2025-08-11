Société

Magal Touba 2025 : Grosse mobilisation de la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers

Par Niakaar
A l’occasion de la 131ᵉ édition du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé un dispositif exceptionnel de 554 hommes et 93 véhicules, mobilisés du 7 au 15 août pour assurer les opérations de secours, de prévention et de gestion des risques à Touba et dans ses environs.

« D’importants moyens personnels et matériels ont été engagés. Pour ce qui est des moyens roulants 93 véhicules sont engagés dont 17 engins d’incendie, 24 ambulances, 9 véhicules de secours routier et 14 camions-citernes de grande capacité et autres engins spéciaux », a détaillé ce lundi le commandant Yatma Dièye, chef de la division information et relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Selon lui, le dispositif inclut également l’unité de secours d’urgence médicale pour la para-médicalisation des secours et permettant une prise en charge préhospitalière peu conséquente des victimes gravement atteintes.

« Nous avons également l’engagement des motos d’interventions rapides pour une prise en charge plus prompt des victimes déployés dans les zones difficiles d’accès et les zones avec beaucoup d’embouteillages », a-t-il souligné.

Le commandant Dièye a signalé qu’un détachement est également mobilisé depuis le 3 août à Touba et Kaolack, pour renforcer la gestion des inondations consécutives aux fortes pluies enregistrées dans la nuit du 2 août.

