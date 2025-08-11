Mbao en détresse : La mer avance…les habitants appellent à l’aide

La commune de Mbao, dans la banlieue de Dakar, vit des heures difficiles. La montée des eaux a fait d’énormes dégâts. Les quartiers de Ndooyène et des abords du marigot sont particulièrement touchés, avec des familles contraintes de vivre les pieds dans l’eau, leurs biens endommagés et leur sécurité menacée.

Face à cette situation alarmante, le conseiller municipal et responsable de Pastef Mbao, Moustapha Ndiaye, s’est rendu sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts. « Cette visite m’a profondément marqué. J’ai vu la détresse et le désespoir des habitants, certains ayant perdu leur maison et leur moyen de subsistance », a-t-il déclaré.

L’élu appelle le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, à prendre des mesures urgentes contre l’érosion côtière et la montée des eaux. Il préconise la mise en place de solutions concrètes comme la construction de digues, le reboisement des zones littorales et la sensibilisation des populations aux effets du changement climatique.

« Au fur et à mesure que le climat change, le niveau de la mer monte, mettant en péril nos côtes. Il est impératif d’agir vite pour protéger les habitants et préserver notre littoral », insiste-t-il, rappelant que cette crise nécessite une réponse coordonnée et ambitieuse des autorités.

Moustapha Ndiaye assure qu’il poursuivra son engagement auprès des populations touchées et continuera de plaider pour des politiques environnementales durables. « Il est temps d’agir ensemble pour faire face à ce défi crucial pour notre avenir commun », conclut-il.