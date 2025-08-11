Affaire du bus «disparu» : Le journaliste d’IGFM libre après son audition

Harouna Fall, journaliste à iGFM, avait été convoqué à la Division des investigations criminelles (Dic). Ce, suite à la publication de son article sur un bus de 70 places, qui convoyait des sénégalais vers Touba, et qui aurait disparu vers le Mali.

Le journaliste a été entendu longuement par les enquêteurs qui lui ont posé des questions sur plusieurs aspects de cette information. Au terme de l’audition, il est sorti libre des locaux de la Division des investigations criminelles, selon Seneweb.

Pour rappel, M. Fall avait été convoqué par le Commissaire Diouf de la Dic en mi-journée. Une convocation liée à la mise en ligne de son article informant qu’«un bus convoyant des Sénégalais pour le Magal serait victime d’attaque au Mali». Information largement reprise ce lundi sur les réseaux sociaux.