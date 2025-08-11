Société

Kanel : Un supporter tué lors d’un match de navétanes

Par Niakaar
0

Le championnat populaire des Navétanes a sombré dans l’horreur, ce dimanche 10 août 2025, à Orkadiéré, où un jeune supporter a été poignardé à mort par un adolescent. La victime et son bourreau sont du village de Wendou Bosséabé, situé à quelques kilomètres de la commune d’Orkadiéré, chef-lieu de l’arrondissement éponyme.

Tout avait pourtant commencé sous de bons auspices, durant ce premier match de Navétane opposant l’ASC Wendou Bosséabé à Aynoumadji, au stade municipal d’Orkadiéré, dans le département de Kanel.

Dès l’entame de jeu, les supporters des deux équipes avaient rivalisé d’enthousiasme en poussant les joueurs à la combativité avant que la tragédie ne s’installe, à la suite de l’ouverture du score par l’ASC Bosséabé.

Selon des témoignages, la victime, Yaya Sy Deh, âgé de 19 ans, après avoir célébré le but de son ASC, a été sauvagement poignardé par Kodel Lo, avec une arme blanche. Grièvement atteint à la poitrine, « le jeune homme a succombé à ses blessures, avant d’être évacué à l’hôpital».

Face au drame, le match, qui se déroulait sans la présence des forces de sécurité, a été interrompu. La gendarmerie de Waoundé, avisée, a ouvert une enquête.

 

Avec Seneweb

