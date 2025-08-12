Diomaye Faye, un président légal et légitime…il mérite respect ! 

Les récentes critiques adressées au président Bassirou Diomaye Faye, émanant parfois de son propre camp, le Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), soulèvent des questions cruciales sur la discipline et la cohésion au sommet de l’État. Ces attaques, souvent relayées sur les réseaux sociaux, menacent de saper la dynamique d’un régime nouvellement installé et de déstabiliser la confiance populaire. Il est impératif de rappeler que Diomaye Faye n’est plus un simple militant, mais le président de tous les Sénégalais, légitimement élu et investi des plus hautes responsabilités.

C’est Guy Marius Sagna qui a lâché le mot de trop. Dans une déclaration très contestée, le député s’est attaqué au régime sortant. Mais sa prise de parole renvoie une image très négative. «…On se retrouve par votre faute dans une situation inédite où nous avons un président légal et un président légitime», a-t-il déclaré. Une sortie jugée comme un «manque de respect à l’endroit du peuple qui à souverainement élu son Chef». La plus haute institution du Sénégal, une fois de plus, est piétinée et désacralisée par un membre du camp présidentiel.

Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a choisi de confier les rênes du pays au tandem Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye. Cette victoire éclatante au premier tour n’est pas un accident, mais l’aboutissement d’un long combat. Les critiques internes, si elles peuvent exprimer des frustrations, risquent d’affaiblir cette victoire historique. Il est temps de passer de l’esprit de contestation à celui de la construction.

Ousmane Sonko a, lui-même, montré la voie en appelant à la discipline et au respect de l’autorité du président. Ses déclarations claires sur son rôle de Premier ministre et son soutien indéfectible à Diomaye Faye doivent servir de ligne de conduite. Les voix discordantes nuisent à la cohésion et affaiblissent le projet politique pour lequel tant de sacrifices ont été consentis.

La Constitution sénégalaise confère au président de la République des pouvoirs étendus. En tant que chef de l’État, il incarne l’unité nationale et veille au respect de la Constitution et à l’indépendance nationale. Il est le garant de la stabilité des institutions. Ses décisions, même si elles ne font pas toujours l’unanimité, sont prises dans l’intérêt supérieur du pays. Les attaques personnelles et la remise en question publique de sa légitimité sont inacceptables.

De plus, le président Diomaye Faye a la lourde tâche de nommer les membres du gouvernement, de définir les grandes orientations de la politique nationale et de prendre des décisions stratégiques pour le développement du Sénégal. Ces responsabilités exigent un climat de sérénité et de confiance. Les membres de son parti doivent faire preuve de loyauté et de discipline, soutenant fermement les actions du président et de son gouvernement.

Les critiques internes offrent une opportunité à l’opposition et aux détracteurs du nouveau régime. Elles créent un climat d’instabilité et de division, donnant l’impression que le Pastef est incapable de gérer les défis du pouvoir. Les adversaires politiques pourraient exploiter ces failles pour affaiblir la présidence et compromettre la mise en œuvre des réformes promises. L’unité et la solidarité sont les meilleurs boucliers contre ces manœuvres.

Il est impératif que les membres du Pastef, et tous les Sénégalais, respectent la fonction présidentielle et l’homme qui l’incarne. Le président Diomaye Faye a été élu démocratiquement. La critique constructive a sa place, mais elle doit s’exprimer dans les instances appropriées et non sur la place publique. La discipline et le respect de l’autorité sont les piliers d’une gouvernance stable et efficace.

Le défi est de passer de la contestation à la construction. Pour que la transformation promise au Sénégal s’opère, le président Bassirou Diomaye Faye a besoin de la confiance et du soutien indéfectible de son camp. C’est en faisant preuve d’unité et de discipline que le projet politique du Pastef pourra se concrétiser et répondre aux attentes immenses du peuple sénégalais.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn