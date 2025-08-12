People

Elle gare sa voiture et se jette dans le vide avec son bébé

Par Niakaar
0

Jeudi après-midi, une voiture s’était arrêtée sur le bas-côté au viaduc de Remouchamps à Aywaille, en Belgique.

Une femme était sortie du véhicule avec son bébé. Elle s’était jetée dans le vide avec son enfant en bas âge.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’avaient pu que constater les décès des deux victimes retrouvées au pied du pont situé 80 mètres plus bas.

Les deux victimes ont été identifiées : il s’agit de Fátima Araújo, 32 ans, et de son bébé de 9 mois, Théo Oliveira. Il s’agit d’un infanticide suivi d’un suicide.

Originaire de Rio de Moinhos, au Portugal, la mère de famille vivait au luxembourg.

Les corps seront prochainement rapatriés dans sa ville natale de Penafiel, où les funérailles auront lieu, bien que la date n’ait pas encore été annoncée par le salon funéraire.

Source : F D

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra