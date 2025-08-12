Elle gare sa voiture et se jette dans le vide avec son bébé

Jeudi après-midi, une voiture s’était arrêtée sur le bas-côté au viaduc de Remouchamps à Aywaille, en Belgique.

Une femme était sortie du véhicule avec son bébé. Elle s’était jetée dans le vide avec son enfant en bas âge.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’avaient pu que constater les décès des deux victimes retrouvées au pied du pont situé 80 mètres plus bas.

Les deux victimes ont été identifiées : il s’agit de Fátima Araújo, 32 ans, et de son bébé de 9 mois, Théo Oliveira. Il s’agit d’un infanticide suivi d’un suicide.

Originaire de Rio de Moinhos, au Portugal, la mère de famille vivait au luxembourg.

Les corps seront prochainement rapatriés dans sa ville natale de Penafiel, où les funérailles auront lieu, bien que la date n’ait pas encore été annoncée par le salon funéraire.

Source : F D