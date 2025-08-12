Son frère s’endort…il verse de l’eau bouillante sur lui

Les faits se sont déroulés le 29 juillet à Lancaster Township, en Pennsylvanie (Etats-Unis).

Ce jour-là, un adolescent de 12 ans a voulu faire une « farce » à son frère de 9 ans.

Il s’est inspiré du « Hot Water Challenge », un défi consistant à jeter de l’eau bouillante par surprise sur quelqu’un.

Le jeune homme a fait bouillir de l’eau dans son micro-onde et l’a versée sur son petit frère qui dormait.

L’enfant a été transporté en urgence à l’hôpital. Il souffre de graves brûlures au niveau du cou et de la poitrine.

L’adolescent a été interpellé et inculpé pour agression aggravée.

Source : F D