Saint-Louis : Arrestation d’un individu pour trafic de fausse monnaie

Le Commissariat central de Saint-Louis a procédé, le vendredi 8 août 2025, à l’arrestation d’un individu impliqué dans un réseau de détention, falsification, contrefaçon et mise en circulation de fausses monnaies.

L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement signalant la présence d’un suspect en possession de faux billets à la gare routière de Saint-Louis. À l’arrivée des forces de l’ordre, l’homme a tenté de prendre la fuite, plongeant même dans le fleuve pour se débarrasser d’un sac. Après une course-poursuite, les policiers sont parvenus à le maîtriser et à récupérer le sac, qui contenait 420 000 FCFA en faux billets, soit 42 coupures de 10 000 FCFA.

Interrogé, le suspect a déclaré avoir obtenu cette somme d’un ressortissant gambien, Mor Mbaye, rencontré la veille à Kaolack. Selon ses dires, il aurait remis 200 000 FCFA en échange de 500 000 FCFA en fausse monnaie. Il a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à rejoindre Rosso, en Mauritanie.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’appréhender ses complices.