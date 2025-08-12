Société

Saint-Louis : Arrestation d’un individu pour trafic de fausse monnaie

Par Niakaar
0

Le Commissariat central de Saint-Louis a procédé, le vendredi 8 août 2025, à l’arrestation d’un individu impliqué dans un réseau de détention, falsification, contrefaçon et mise en circulation de fausses monnaies.

L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement signalant la présence d’un suspect en possession de faux billets à la gare routière de Saint-Louis. À l’arrivée des forces de l’ordre, l’homme a tenté de prendre la fuite, plongeant même dans le fleuve pour se débarrasser d’un sac. Après une course-poursuite, les policiers sont parvenus à le maîtriser et à récupérer le sac, qui contenait 420 000 FCFA en faux billets, soit 42 coupures de 10 000 FCFA.

Interrogé, le suspect a déclaré avoir obtenu cette somme d’un ressortissant gambien, Mor Mbaye, rencontré la veille à Kaolack. Selon ses dires, il aurait remis 200 000 FCFA en échange de 500 000 FCFA en fausse monnaie. Il a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à rejoindre Rosso, en Mauritanie.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’appréhender ses complices.

 

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra