Kidira : deux trafiquants arrêtés avec 4 kg de chanvre indien

L’Unité de lutte de Kidira, relevant de la Brigade Régionale des Stupéfiants de Tambacounda (OCRTIS), a procédé, le vendredi 8 août 2025 à 17h30, à l’arrestation de deux individus à Seling, au Sénégal, alors qu’ils arrivaient de Seling, au Mali, à bord d’une moto.

L’opération a été déclenchée sur la base d’un renseignement opérationnel. Les suspects étaient en possession de quatre kilogrammes de chanvre indien de variété marronne. Une fouille de sécurité a permis également de découvrir un téléphone portable sur l’un d’eux.

Lors de leur audition préliminaire, les mis en cause ont reconnu être les propriétaires de la drogue. Ils ont affirmé l’avoir achetée au Mali pour un montant total de 200 000 FCFA, soit 50 000 FCFA le kilogramme.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue. L’enquête est en cours pour identifier leurs éventuels complices et remonter la filière d’approvisionnement.