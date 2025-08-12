Bel-Air : Deux individus arrêtés pour vol de batteries de camions

Le Commissariat d’Arrondissement de Bel-Air a interpellé, dans la nuit, deux individus impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs et de vol avec usage d’un véhicule.

L’opération s’inscrit dans le cadre d’une mission de sécurisation. Les policiers ont intercepté un taxi circulant dans le sens Yarakh – Rond-point Backou, avec deux passagers à bord. Le chauffeur a refusé d’obtempérer et a poursuivi sa route vers la « plateforme ». Bloqué quelques mètres plus loin par une barrière de la gendarmerie, il a fini par immobiliser le véhicule. Les passagers ont alors tenté de s’enfuir dans l’obscurité : l’un d’eux a été rattrapé, tandis que l’autre a pris la fuite.

La fouille du taxi a permis de découvrir cinq batteries de poids lourds. Lors de son audition, l’un des suspects a reconnu avoir volé ces batteries à Yarakh Kappa sur deux camions en stationnement, sans donner davantage de précisions. Le chauffeur, pour sa part, nie toute implication, affirmant ne pas avoir compris qu’il avait affaire à des policiers.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour retrouver le complice en fuite.