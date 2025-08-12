Kaolack : Trois personnes arrêtées pour détention et trafic de drogue

Les forces de l’ordre de Kaolack ont mené, le samedi 9 août 2025, deux opérations distinctes qui ont conduit à l’interpellation de trois individus impliqués dans des affaires de détention et de trafic de chanvre indien.

La première intervention a été réalisée par le Commissariat central de Kaolack. Sur la base d’un renseignement opérationnel, les policiers ont mis en place un dispositif de surveillance autour du lieu où un suspect s’apprêtait à écouler 2 kilogrammes de chanvre indien, acquis pour 250 000 FCFA. L’homme a été appréhendé au moment de la livraison, drogue en main. Il a été placé en garde à vue et l’enquête est en cours.

La seconde opération a été menée par le Commissariat d’arrondissement de Ndorong, dans le quartier de Boustane. Après avoir été informés d’un trafic actif dans la zone, les policiers ont organisé une surveillance autour du domicile des suspects. L’intervention a permis l’arrestation de deux personnes, dont l’une avait en sa possession 400 grammes de chanvre indien et 30 000 FCFA.

Les trois mis en cause sont actuellement en garde à vue. Des investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler les réseaux impliqués.