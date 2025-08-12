Ansoumana DIONE : « le Sénégal a plus besoin d’un recrutement de psychiatres ou psychologues que de policiers, gendarmes ou enseignants. »

Le peuple sénégalais est de plus en plus sous l’emprise des maladies mentales qui ne cessent de faire pleurer de nombreuses familles. Jusqu’ici, l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye est rempli, ce qui entraîne des difficultés au sein des foyers touchés. Et, aucune disposition n’est prise par les nouvelles autorités sanitaires qui restent insensibles aux calvaires de ces milliers de personnes souffrant de troubles mentaux. Chaque jour, des citoyens vivant dans ce désarroi, font appel à nous, Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux, pour solliciter notre soutien, alors que c’est à l’Etat du Sénégal, en premier, d’apporter des solutions à leurs problèmes.

Malgré l’indifférence des nouvelles autorités vis-à-vis de notre Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, nous faisons de notre mieux pour prendre gratuitement en charge des malades mentaux provenant de la région de Saint-Louis, Matam, Thiès, Dakar, Kaffrine, entre autres. Où va notre pays face à cette recrudescence des maladies mentales avec l’absence d’un dispositif adéquat pour répondre à la forte demande des populations en la matière ? D’ailleurs, ils sont nombreux à croupir dans les prisons, après avoir commis des violences ou de gaves actes criminels sur leurs propres parents ou de paisibles citoyens. C’est vrai, des mandats de dépôts qui sont décernés à des malades mentaux dont leurs dossiers comportent des certificats médicaux en bonne et due forme, il en existe au Sénégal, en violation de l’article 50 du code de procédure pénale.

A Dakar et dans toutes les régions, les familles sont dans le désespoir total. Et, les enfants souffrant de déficience intellectuelle, de retard mental et ceux victimes d’infirmité motrice cérébrale ou d’autisme sont plus malchanceux, le système de santé n’ayant jamais pris des initiatives pour les accompagner. Attention, aucun pays ne peut atteindre le développement ou l’émergence, si ces concitoyens très vulnérables ne retrouvent pas leur place dans la société. C’est pourquoi, moi, Ansoumana DIONE, j’ai choisi depuis vingt-cinq ans maintenant, de me mettre exclusivement à leur service. Résultats et notamment par la grâce de Dieu, nous parvenons à offrir un grand sourire aux nombreuses familles qui viennent demander un soutien à notre Centre de Kaolack, pour leur bien-être et celui de la population.

Le peuple sénégalais est jusqu’ici confronté à d’énormes problèmes de santé mentale et il n’y a que l’ASSAMM qui ne cesse de tirer la sonnette d’alarme. Il est temps que les pouvoirs publics se réveillent, le gouvernement actuel, en particulier, vu la dégradation si avancée de l’état de santé mentale des citoyens à cause des difficultés de la vie, le chômage, l’usage de la drogue, l’émigration clandestine, le divorce, la déception, les accidents routiers, entre autres. Le Sénégal a plus besoin d’un recrutement de psychiatres, psychologues que de policiers, gendarmes, enseignants, les personnes qui ont des problèmes en santé mentale, étant plus nombreuses dans la société. De plus en plus, les gens s’énervent trop vite, sans aucune raison valable et cette situation est visible partout, causant des scènes de violences parfois meurtrières surtout chez les jeunes.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)