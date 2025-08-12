Nationalisme signifie Neo- colonialisme (Par Serigne Mbacké Ndiaye)

Nationalisme signifie Neo- colonialisme

Depuis un certain temps, le débat sur un certain nationalisme s installe dans notre pays. J ai tardé à en parler croyant que les défenseurs de cette thèse néfaste et dangereuse allaient se ressaisir, mais il n en est rien, bien au contraire.

Voilà pourquoi je prends, ici et maintenant , l initiative de poser cette problématique qui passe nécessairement une lecture de notre passé.

En effet est il besoin de rappeler que ces frontières qui séparent nos pays sont l œuvre du colonialiste, qu il soit français, anglais ou portugais. Vouloir pérenniser cette politique du colonisateur n est rien d autre que du neo- colonialisme.

C est le colonisateur qui a créé et entretenu la pratique de carte d identité nationale et de passeport dans le seul but de nous diviser. C est pour l avoir compris que nos Chefs d état, nos jeunesses, nos cadres, nos hommes d affaires n ont ménagé aucun effort pour créer la CEDEAO garantissant la libre circulation des personnes et des biens. Je rappelle que ce combat que portait Me Abdoulaye Wade fut une profonde divergence entre lui et le Président Senghor qui militait en faveur de la CEAO.

Mieux encore, au moment où les pays Européens renforcent l Union Européenne par l adhésion de nouveaux pays, qui ose nous parler de Nationalisme? Je peux en dire autant des USA qui souhaitent annexer le Canada.

A mon humble avis, le combat à mener est celui d un gouvernement sous régional et un parlement sous régional regroupant la Gambie, la République de Guinée, la Guinée Bissao, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.

Les ressources minières, hydrauliques, agricoles, le pétrole, le gaz ect… de ces pays réunis feront de notre sous région l eldorado tant espéré.

Il a y ajoute que ces pays partagent la langue, la culture, les religions, l histoire et la géographie.

Nos devanciers ont joué leur partition en créant l OUA devenue UA. Dans cette logique, la CDEAO a été créée.

Si la génération actuelle qui doit poursuivre le combat de Alboury Ndiaye mort a Dosso au Niger où il se battait aux côtés de Ahmadou Cheikh, lui qui savait que l Afrique est une et indivisible, si donc cette génération se met à prôner un nationalisme digne de l extrême droite française ou des tachistes italiens, il y’a de quoi s inquiéter, de quoi se mobiliser pour barrer la route à ces neo- colonialistes des temps modernes

Ministre Serigne Mbacke Ndiaye