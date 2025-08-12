Cour d’Appel : Lat Diop obtient une liberté provisoire sous bracelet électronique

La Chambre d’accusation financière de la Cour d’appel de Dakar a ordonné, ce mardi 12 août 2025, la mise en liberté provisoire de Lat Diop, ancien directeur général de la Lonase, assortie du port d’un bracelet électronique, selon des informations de Seneweb.

Cette décision fait suite au refus initial du juge d’instruction financier d’accorder la liberté provisoire à Lat Diop. Ses avocats, Me Seydou Diagne, Me Alioune Badara Fall et leurs confrères, ont interjeté appel, obtenant l’infirmation de l’ordonnance de refus par la Chambre d’accusation financière.

Lat Diop, sous mandat de dépôt depuis septembre 2024 pour des accusations de détournement de deniers publics, extorsion et blanchiment de capitaux portant sur 8 milliards de FCFA, pourra recouvrer une liberté surveillée, sauf si le parquet général forme un pourvoi en cassation.

Source : Seneweb