Pikine : Un vendeur tué pour son téléphone portable

Le drame s’est produit le 10 août 2025 dans la cité Pépinière de Pikine, dans la banlieue dakaroise. Mamadou Sow, un vendeur d’œufs de 41 ans, a été mortellement poignardé par des individus qui lui ont volé son téléphone alors qu’il se rendait à son travail.

Selon les informations rapportées par Libération, quatre assaillants ont attaqué Mamadou Sow avant de s’enfuir avec son portable. Grièvement blessé au cou, la victime a été transportée en urgence à l’hôpital, où elle a succombé à une hémorragie causée par la plaie ouverte.

Les forces de sécurité ont immédiatement lancé une enquête pour identifier et interpeller les auteurs de ce meurtre. Des constatations ont été effectuées sur les lieux.

Ce crime a plongé le quartier dans l’effroi, rappelant une fois de plus les risques d’insécurité liés aux vols violents.