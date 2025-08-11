Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké fait des révélations sur les relations entre Macky Sall et Touba

Le porte-parole du Khalife général des Mourides, Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké, a levé le voile sur la nature des relations entre Touba et l’ancien président Macky Sall. Recevant la délégation de l’Alliance pour la République (APR), conduite par l’ancien Premier ministre Me Sidiki Kaba, en prélude au Grand Magal de Touba 2025, il a rappelé que leurs liens avec Macky Sall remontent à l’époque où ce dernier dirigeait Pétrosen.

Il a tenu à balayer certaines rumeurs faisant état d’un supposé différend avec l’ancien chef de l’État. « Les gens ont beaucoup parlé sans rien comprendre. Certains disaient à Macky Sall que c’est Me Wade qui a plaidé pour que je devienne porte-parole. Ils l’ont même encouragé à me combattre, affirmant que j’étais un pion de Me Wade. Je connais tous ceux qui soutenaient ces propos, mais cela ne m’intéresse pas. Ce sont des détails. Seul Serigne Touba compte pour moi », a-t-il affirmé.

Cheikh Bass Abdou Khadre a toutefois reconnu qu’il y avait eu, par le passé, une période de tension : « Quand Serigne Sidy Moctar était Khalife, nous sommes restés un an et demi sans nous voir, malgré plusieurs tentatives de sa part que j’ai déclinées. Il pensait que j’étais contre lui. C’est ainsi qu’il a demandé au marabout de me donner le ndigël pour que j’aille le voir et recoller les morceaux », a-t-il expliqué.

Le porte-parole a également relaté un échange marquant avec Macky Sall : « Devant le marabout, je lui ai dit que la place que j’occupe est le fruit de la volonté divine et de Serigne Touba. Je ne ferai rien sans l’onction du Khalife général. Le marabout lui a précisé que c’était lui-même qui m’avait ordonné de ne pas donner suite à certaines de ses demandes ».

L’incarcération de Cheikh Béthio Thioune et de Karim Wade a également contribué à refroidir les relations entre l’ancien chef de l’État et Touba. « Lorsqu’il a été élu, Macky Sall a compris les réalités du pouvoir. Un jour, en présence de témoins comme Serigne Same Ibn Serigne Sidy Moctar, Cheikh Bara Maty Lèye et le défunt Serigne Cheikh Bara, je l’ai exhorté à faire libérer Cheikh Béthio et Karim Wade. Je lui ai expliqué que, tant qu’ils resteraient en prison, il ne pourrait pas être en odeur de sainteté avec les disciples mourides. Il m’a répondu que c’était du ressort d’une justice indépendante, car c’était une demande sociale. Je lui ai alors dit que le jour où il incarcérerait Karim Wade, il nuirait à ses relations avec le Khalife général des Mourides. Malheureusement, il l’a fait », a confié le marabout, précisant néanmoins que Macky Sall « fait désormais partie de la famille ».

Source : Pressafrik