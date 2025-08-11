Guy Marius Sagna : « Il y a une tentative d’isoler Ousmane Sonko »

Invité de l’émission du Jury Du Dimanche (JDD) de ce 10 août, sur iRadio, le député Guy Marius Sagna a pris la parole pour dénoncer une tentative de « complot » visant, selon lui, à isoler le Premier ministre Ousmane Sonko et à le fragiliser. Il a appelé les militants du Pastef et les membres du « camp patriotique » à se dresser en « bouclier » pour défendre leur leader.

Guy Marius Sagna a affirmé que l’opposition qui critique Ousmane Sonko mène un jeu dangereux. « Il y a une tentative d’isoler le Premier ministre (PM) Ousmane Sonko. Il y a une tentative d’imposer un PM rabougri, chétif et cela ne doit pas passer », a-t-il déclaré, qualifiant ce complot de menace contre le Pastef, son projet et le Sénégal tout entier.

Selon le député, cette « combine » consiste à opposer Ousmane Sonko au président Bassirou Diomaye Faye. Il accuse une certaine presse, des « chroniqueurs » et une partie de l’opposition de mener une campagne pour « casser du sucre » sur le dos du Premier ministre depuis son arrivée au pouvoir.

Pour Guy Marius Sagna, la haine dirigée contre Ousmane Sonko s’explique par son « intransigeance » à vouloir appliquer le programme du Pastef, un programme qu’il décrit comme un projet pour un Sénégal souverain, transparent et bénéficiant à tous. Le député a insisté sur l’importance de préserver le tandem entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il qualifie de « chance pour le Sénégal ».

Il a averti les « patriotes » que certains pourraient tenter de briser ce duo pour compromettre l’application de leur projet de société.