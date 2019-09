Il est celui qui aura réussi à redonner à Laeticia Hallyday son joli sourire. Pour la première fois, la veuve de Johnny renoue avec le bonheur grâce à un homme. Qui est Pascal Balland ?

Pour la première fois depuis la disparition de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday est de nouveau prête à aimer. Jamais elle n’aurait pu croire que son cœur pouvait s’emballer aussi vite et aussi fort pour un – autre – homme. Mais depuis qu’elle a fait la connaissance de Pascal Balland, quelque chose a changé en elle. Il y a d’abord eu ces quelques jours passés ensemble à Saint-Barthélemy, où les premiers émois se sont fait sentir. Puis la confirmation lorsqu’il est venu, à la demande de Laeticia, la rejoindre à Los Angeles début septembre, comme vous le découvrirez sur notre série photos exclusive dans Voici cette semaine.

Qui est Pascal Balland, le nouvel homme dans la vie de Laeticia Hallyday ?

Restaurateur de profession, Pascal Balland est propriétaire de plusieurs établissements chics dans les beaux quartiers de Paris. Il possède le 5 Mars, à deux pas de la Tour Eiffel et le Marzo, (7ème et 16ème arrondissements de Paris). Divorcé, il est également papa d’une adolescente. Charmant, galant et solide, il sera, à n’en pas douter, une épaule réconfortante pour Laeticia Hallyday. Aussi bien dans le quotidien que pour les prochaines échéances judiciaires qui s’annoncent pour la veuve de 44 ans. Mais une épreuve les attend malgré tout : celle de la gestion de la distance. Laeticia vit à Los Angeles, où ses filles sont scolarisées, et Pascal a fait carrière à Paris.

Cet homme, il n’y a pas que Laeticia Hallyday qui est tombée sous son charme. Jade et Joy, les deux filles qu’elle a adoptées au Vietnam avec Johnny Hallyday, ont-elles aussi validé la relation de leur mère. Et sur les photos exclusives que vous découvrirez dans le nouveau numéro de Voici, vous les verrez lors d’une sortie au bowling tous ensemble. Comme une vraie famille recomposée. Une vie entre la France et les Etats-Unis, mais après tout, son pays n’est-il pas l’amour ?