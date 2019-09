Neymar a chaud aujourd’hui avec les supporters parisiens

PSG : les Ultras veulent montrer à Neymar qu’il n’a plus le droit à l’erreur

L’été a été agité dans la capitale notamment à cause des envies d’ailleurs de Neymar Jr qui a rappelé à plusieurs reprises ses plus beaux souvenirs avec Barcelone pour accélérer son départ. Le PSG n’a cependant pas trouvé d’accord avec les Catalans et n’a pas craqué. Le Brésilien se retrouve aujourd’hui dans une position difficile et devra tout donner sur le terrain pour se faire pardonner. Le Collectif Ultras Paris s’est positionné sur le cas Neymar et a déclaré : « Le Virage Auteuil qui regroupe les plus fidèles supporters du club, a le devoir de lui montrer que tout ceci ne peu rester sans conséquence. C’est pourquoi nous invitons tous les supporters parisiens qui se sont sentis heurtés à un moment ou à un autre à lui montrer aujourd’hui, qu’il n’a plus le droit à l’erreur et que le chemin de la rédemption sera long…très long. »

L’attaquant Auriverde devrait recevoir, aujourd’hui, un accueil particulièrement hostile mais cela devrait être l’unique fois de la saison. Le CUP a ensuite déclaré que : « dès dimanche, nous prônerons l’indifférence en ce qui le concerne. »… Les supporters ont ainsi répondu aux rumeurs de boycott qui les visaient et ont assuré : « Qu’il est hors de question que nous pénalisions l’équipe pour un seul joueur. »