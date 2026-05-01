Hydrocarbures : Mauvaise nouvelle pour Khadim Bâ de Locafrique

Le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné l’exécution de la décision de la chambre arbitrale de Londres, rendue le 3 avril 2025, condamnant Der Mond Oil and Gas Africa de Khadim Bâ (Locafrique) dans son différend avec PSTV Energy FZCO. Celui-ci est lié à leur partenariat pour la fourniture d’hydrocarbures sur le marché local.

Le trader pétrolier dubaïote reprochait à son partenaire des retards de livraison et des défauts de paiement répétés. Le préjudice serait de plusieurs millions de dollars.

«Devant le tribunal arbitral de Londres, les avocats de Der Mond avaient tenté d’invoquer diverses exceptions pour justifier l’arrêt des paiements. Mais les arbitres londoniens n’ont pas été convaincus», rapporte Les Échos, qui relaye la décision de la justice sénégalaise.

«Armée de ce titre exécutoire, PSTV Energy peut désormais procéder à la saisie des comptes bancaires de Der Mond Oil and Gas, l’immobilisation des actifs pétroliers ou logistiques de la société, l’activation des garanties croisées avec la holding Locafrique», complète le journal repris par Seneweb.