Un bus avec des passagers à bord tombe dans la Seine

Le drame s’est produit jeudi matin à Juvisy-sur-Orge, en Essonne.

Un bus avec quatre personnes à bord circulait au niveau du pont de Draveil lorsqu’il a heurté un véhicule en stationnement avant de plonger dans la Seine.

Il s’agissait d’un bus en «formation». La conductrice débutante et son superviseur ont été repêchés, comme les deux passagers présents à bord.

La brigade fluviale et les sapeurs-pompiers sont toujours déployés sur place. Deux canots patrouillent sur l’eau afin de s’assurer qu’il ne reste plus personne à secourir.

Source : F D