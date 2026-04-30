Steven Seagal cité dans un vaste réseau de contrebande d’armes de guerre

Les services de sécurité ukrainiens ont démantelé un réseau de trafic d’armes de grande ampleur basé dans les territoires occupés par les Russes. Les trafiquants vendaient des armes de guerre et des explosifs aux milieux criminels, mais en offraient aussi certaines pièces à des soutiens actifs du régime russe, comme l’acteur américain Steven Seagal.

Ce n’était pas un secret que Steven Seagal faisait partie des personnalités occidentales proches des régimes autoritaires en général et du Kremlin en particulier. En 2016, il a obtenu les nationalités serbe puis russe, recevant son passeport des propres mains de Vladimir Poutine. En 2023, alors que la guerre faisait rage en Ukraine, le président russe avait également remis “l’Ordre de l’Amitié” au champion d’aïkido et vedette du cinéma d’action des années 1980-1990. Cette récompense a été attribuée à l’acteur pour “sa grande contribution au développement de la coopération culturelle et humanitaire internationale”.

Une décoration déjà fort ironique à l’époque, mais qui prend tout son sel alors que, selon les services ukrainiens, Steven Seagal est lié à un important réseau de trafic d’armes. Dans un communiqué publié le 28 avril dernier, les autorités ukrainiennes évoquent un réseau centré sur la République populaire de Donetsk, la république séparatiste depuis annexée par la Russie, ainsi que son “dirigeant” non reconnu, Denis Pouchiline.

Des armes volées puis offertes

Les armes en question auraient été volées dans les territoires occupés ou importées depuis des filières illégales en Slovaquie. “Il s’agit notamment de pistolets de type ‘Glock’ chambrés en calibre Flobert [des munitions bien plus simples à fabriquer], qui, après avoir été importés de Slovaquie, étaient transformés en armes de combat à part entière”, détaillent les services de Kiev. “Elles étaient ensuite vendues à des criminels, transmises à des formations armées illégales, et utilisées comme moyen ‘d’incitation’ à l’égard de personnes n’ayant pas le droit légal de posséder des armes de combat.”

Elles ont aussi servi de cadeaux à des soutiens du régime russe, qu’il s’agisse de figures étatiques ou de personnalités publiques. Steven Seagal ferait partie des récipendiaires de ce genre de cadeau, de même que Kim Jong-un, Bachar al-Assad ou Dmitri Medvedev. Les Ukrainiens notent que ces armes peuvent passer du statut de cadeaux à celui de moyens de pression pour Moscou, en menaçant les récipiendaires de dénonciation pour possession d’une arme illégale.

Les mécanismes de contrebande, les itinéraires d’approvisionnement et les membres du groupe criminel organisé ont été mis au jour dès janvier par le renseignement ukrainien. En avril, une vaste opération a été menée pour le démanteler, avec plus de 30 perquisitions simultanées dans les régions de Kiev, de Transcarpatie et de Soumy. Plusieurs suspects — de nationalité ukrainienne — ont été arrêtés avec l’aide des forces de l’ordre polonaises alors qu’ils tentaient de passer la frontière avec une cargaison d’armes.

Du pistolet-mitrailleur au blindé

Au total, ce sont plus de 35.000 cartouches, plus de 150 projectiles de lance-grenades, des explosifs et des fumigènes qui ont été saisis, ainsi que plus de 90 armes à feu. Des mitrailleuses, des pistolets et des pistolets-mitrailleurs, des fusils de précision, notamment de gros calibre, au moins sept lance-grenades et armes antichars, des dizaines de grenades et de détonateurs, des mines antichars TM-62M, des obus de calibre 30 mm, ainsi qu’un véhicule blindé léger, détaillent les Ukrainiens. Ceux-ci ont obtenu la liste de toute une série de caches d’armes grâce aux interrogatoires des suspects interpellés, et il est probable que le démantèlement de ce réseau ne fasse que commencer.

Avec 7sur7