Il part en randonnée…4 jours plus tard, on retrouve son corps

Florian, 29 ans, avait disparu samedi après être parti en randonnée dans le massif de la Sainte-Victoire, dans les Bouches-du-Rhône.

Un vaste dispositif de recherche avait été déployé pour le retrouver dont des équipes de secours en milieu périlleux, cynophile et un hélicoptère.

Un appel à témoins avait également été lancé.

Le corps sans vie du randonneur a finalement été retrouvé ce mercredi au pied d’une falaise.

La macabre découverte a été faite en fin de matinée, dans le massif de la Sainte-Victoire, à proximité du Pas du chat.

Le corps a été évacué par hélicoptère, et une autopsie sera effectuée dans les prochains jours pour déterminer les causes du décès.

Source : F D