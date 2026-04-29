Affaire des homos : Un maître coranique de Touba arrêté

La gendarmerie de Keur Massar a procédé, ce mardi 28 avril 2026, à l’interpellation du maître coranique C. B. Mbacké. Cette arrestation, la 87e enregistrée dans le cadre d’une vaste procédure en cours, a été effectuée par la Brigade de recherches en exécution d’une délégation judiciaire du juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Domicilié à Touba, le suspect a été transféré ce mercredi matin dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar.

Le mis en cause a été placé en garde à vue suite à l’avis favorable du doyen des juges. C. B. Mbacké est soupçonné d’entretenir une relation intime avec un autre suspect déjà sous les verrous dans le cadre de cette même affaire. Selon les premiers éléments de l’enquête, le partenaire présumé du maître coranique ne jouit d’aucune notoriété publique.

Les enquêteurs de la Brigade de recherches affirment avoir réuni des preuves concordantes contre l’enseignant religieux. Les investigations techniques et les témoignages recueillis semblent avoir consolidé les soupçons qui pèsent sur lui, justifiant son maintien en détention pour les besoins de l’enquête. Le procureur de la République, Saliou Dicko, suit personnellement l’évolution de ce dossier qui continue de révéler de nouvelles ramifications.

Cette interpellation s’inscrit dans une série de mesures judiciaires visant à démanteler un réseau présumé impliqué dans des pratiques contraires aux mœurs. Le maître coranique devrait être présenté prochainement devant le magistrat instructeur pour répondre des faits qui lui sont reprochés. L’affaire, qui mobilise d’importants moyens de la gendarmerie, reste sous le sceau de l’enquête judiciaire pour déterminer l’étendue exacte des responsabilités de chacun des mis en cause.

Source : Pressafrik