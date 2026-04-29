Mali : La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le pays

La France recommande aux ressortissants français présents au Mali « de prévoir un départ temporaire dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles », selon des consignes du ministère des Affaires étrangères actualisées et publiées mercredi.

« Après les attaques du samedi 25 avril dans plusieurs localités du pays, dont Bamako, la situation sécuritaire demeure extrêmement volatile », souligne le Quai d’Orsay. « Pour rappel, il reste formellement déconseillé de se rendre au Mali, quel que soit le motif », ajoute-t-il.

Au total, 4 200 Français sont inscrits au registre consulaire, auxquels il faut ajouter les non inscrits, estimés à quelque 3 000. Aux deux tiers, il s’agit de binationaux installés à Bamako.

AFP