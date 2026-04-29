Loi de la seconde chance…le «bouclier» qui pourrait remettre Sonko et Barth dans le jeu politique

L’Assemblée nationale a franchi un cap décisif ce mardi 28 avril 2026. Par une écrasante majorité de 127 voix contre 11, les députés ont adopté la loi n°11/2026, modifiant en profondeur les articles L.29 et L.30 du Code électoral. Ce texte, présenté comme un levier de « moralisation » et de « vitalité démocratique », vient bouleverser les conditions d’éligibilité qui, depuis 2021, agissaient comme un couperet sur de nombreuses carrières politiques.

Au cœur de cette refonte, le nouvel article L.29 restreint désormais les cas d’exclusion des listes électorales aux seuls crimes et à une liste exhaustive de délits graves (vol, corruption, blanchiment, etc.). En exigeant une peine d’emprisonnement supérieure à un mois pour ces infractions spécifiques, le législateur met fin au caractère automatique et extensif des radiations, offrant une bouffée d’oxygène à ceux dont le casier judiciaire barrait jusqu’ici l’accès aux urnes.

L’abrogation pure et simple de l’article L.30 constitue l’autre séisme de cette réforme. Auparavant, une simple amende supérieure à 200 000 francs CFA suffisait à rendre un citoyen inéligible. Pour le ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, cette disposition était devenue un outil d’élimination arbitraire. En supprimant ce verrou pécuniaire, l’État sénégalais affiche sa volonté de ne plus laisser des sanctions financières dicter l’agenda politique national.

Pour Ousmane Sonko, cette loi résonne comme une victoire juridique et politique majeure. Longtemps menacé par des condamnations perçues par ses partisans comme des manœuvres de blocage, le leader de Pastef voit les obstacles à son éligibilité s’effriter. Si ses condamnations n’entrent pas dans le nouveau périmètre strict de l’article L.29 ou si elles étaient liées à des dispositions de l’ancien article L.30, son chemin vers les prochaines échéances électorales semble désormais balisé.

Le cas de Barthélémy Dias est tout aussi emblématique. Le maire de Dakar, dont le siège de député avait été révoqué suite à des condamnations pénales, pourrait trouver dans cette réforme le cadre juridique nécessaire à sa réhabilitation électorale. L’introduction d’un dispositif « mieux encadré dans le temps » suggère que les inéligibilités ne seront plus perpétuelles ou disproportionnées, permettant ainsi à l’ancien maire de la capitale de briguer à nouveau des mandats nationaux.

Face à l’opposition qui dénonce une loi « taillée sur mesure », Bamba Cissé a fermement défendu l’impersonnalité du texte. Selon lui, il ne s’agit pas de sauver des individus, mais de restaurer un droit fondamental : celui de choisir ses représentants sans entraves administratives excessives. Le ministre a martelé que la démocratie sénégalaise devait « dépasser les logiques d’exclusion » qui ont, par le passé, engendré des tensions sociales meurtrières.

Le débat sur la rétroactivité de la loi a particulièrement cristallisé les tensions en séance plénière. En confirmant que cette réforme s’applique aux situations en cours, le gouvernement assume une volonté de « remise à plat ». Pour le pouvoir, le législateur est souverain pour définir les conditions d’application dans le temps, dès lors qu’il s’agit de garantir l’exercice des droits civiques pour le plus grand nombre.

Malgré cette ouverture, la loi maintient une ligne rouge infranchissable pour les infractions liées à la gestion des deniers publics. La corruption, le détournement et l’enrichissement illicite restent des motifs de radiation automatique. Une manière pour l’exécutif de rassurer l’opinion : l’inclusion politique ne signifie pas l’amnésie face à la délinquance financière, préservant ainsi l’exigence de probité des élus.

Cette réforme marque la fin d’une ère de conflictualité juridique permanente autour du fichier électoral. En rendant aux leaders de l’opposition leur statut de candidats potentiels, le Sénégal tente de déplacer le combat de la salle d’audience vers le terrain politique. Si le consensus est loin d’être total, l’adoption de la loi n°11/2026 pose les jalons d’un scrutin futur dont l’inclusivité sera le premier test de crédibilité.

La rédaction de Xibaaru