Un berger de 25 ans tué à la machette : un suspect déféré

L’enquête sur le meurtre tragique du jeune berger Samba Amadou Sow, âgé de 25 ans, a connu une avancée majeure. Le présumé meurtrier, qui avait été arrêté le jour même du drame et placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Dodji, a été déféré ce mardi au parquet de Louga pour meurtre, rapporte Seneweb.

Les faits se sont déroulés le vendredi 24 avril 2026, aux environs de 15 heures, au village de Somme Dandé, situé dans l’arrondissement de Dodji. Alertés par l’horreur de la scène, les gendarmes s’étaient rapidement rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage.

Le corps sans vie de la victime, tuée à coups de machette, avait été acheminé à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère. Le certificat de genre de mort délivré par le médecin légiste est sans équivoque : le décès est consécutif à une plaie latéro-cervicale gauche de 12 cm, ayant entraîné une section de la carotide externe.

Le défunt laisse derrière lui une épouse et une fillette. Le mis en cause devra désormais répondre de son acte devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Louga.