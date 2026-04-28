Séparation des jumelles sénégalaises : un exploit chirurgical et une histoire de solidarité

Lors d’une conférence de presse organisée à l’hôpital San Gerardo de Monza, les chirurgiens ayant mené l’opération historique de séparation des jumelles sénégalaises Dior et Thiaba sont revenus sur ce moment hors du commun. « Nous sommes allés sur la Lune et en sommes revenus », a résumé Carlo Giussani, chef du service de neurochirurgie, pour décrire l’ampleur de l’intervention.

Cette opération, réalisée en juin 2025, a mobilisé plus de 14 mois de préparation et une équipe internationale multidisciplinaire. Elle a duré plus de 40 heures et coûté près de trois millions d’euros, financés par l’homme d’affaires Mouhamad Dieng.

« C’est une histoire d’amour et de compassion, et celle de centaines de personnes qui se sont mobilisées pour donner une chance à deux petites filles », a déclaré le chirurgien américain Chris Gordon. Plusieurs institutions ont participé, dont la Fondation MRD, la Smile House Fondazione ETS, la World Craniofacial Foundation, ainsi que des centres hospitaliers italiens et internationaux.

Malgré les efforts, la plus fragile des jumelles, Thiaba, n’a pas survécu. Ses organes étaient devenus trop dépendants de ceux de sa sœur. « Nous savions que les chances de succès étaient minces, mais sans opération, il n’y aurait eu aucune perspective de survie », a expliqué Domenico Scopelliti, président de Smile House. Pour Dior, l’intervention a été un succès et elle poursuit aujourd’hui sa rééducation en Italie, avec des progrès jugés encourageants.

Leur cas était exceptionnel : l’incidence de ce type de malformation est estimée à une naissance sur 2,5 millions, et moins de soixante opérations similaires ont été recensées depuis 1950.

Mouhamad Dieng, qui avait pris en charge la famille dès les premiers instants, a rappelé l’importance de la solidarité : « Cette histoire nous montre le pouvoir de la science, lorsqu’elle est guidée par la compassion, ainsi que la nécessité de la solidarité. »

Pour Carlo Giussani, cet exploit restera « un événement extraordinaire, d’un point de vue biologique et humain ». Dior incarne désormais l’espoir que la médecine, la coopération et la générosité peuvent offrir une seconde chance à la vie.