Crise au Sahel : Boubacar Seye appelle à une réponse collective face au risque migratoire

Le Sahel traverse une période critique. Du Mali au Niger, du Burkina Faso au Tchad, l’instabilité politique et la dégradation sécuritaire fragilisent les États et alimentent une crise aux répercussions régionales. Pour Boubacar Seye, chercheur et président de l’ONG Horizon Sans Frontières, cette situation ne peut être ignorée : elle annonce une nouvelle vague migratoire d’ampleur.

« Le Sahel est à la croisée des chemins », souligne-t-il. Les déplacements forcés, les exils économiques et les migrations de survie s’intensifient, révélant l’incapacité des structures étatiques à garantir sécurité et dignité. Derrière chaque mouvement migratoire se cache une rupture : du lien social, de la confiance dans l’État, des perspectives d’avenir.

Selon Seye, la tentation d’une réponse strictement sécuritaire serait une erreur. La crise sahélienne exige une approche intégrée, où sécurité, gouvernance et mobilité humaine sont pensées ensemble. « Le Sahel n’exporte pas seulement des migrants ; il révèle les failles d’un ordre régional », insiste-t-il.

Horizon Sans Frontières plaide pour une architecture collective de paix et de sécurité, fondée sur la coopération entre États sahéliens, organisations régionales et partenaires internationaux. L’enjeu est de dépasser les logiques fragmentées pour bâtir une stratégie commune.

« L’heure n’est plus aux discours dispersés, mais à l’union stratégique », affirme Seye. Cette union doit reconnaître la migration comme une donnée structurelle, investir dans la résilience des territoires et replacer l’humain au cœur des priorités.

Pour lui, anticiper les pressions migratoires revient à construire la paix. Et construire la paix, aujourd’hui, est une œuvre collective.