Boubacar Seye : « On ne retient pas une jeunesse avec des promesses »

À la tribune des Nations unies, Macky Sall a réaffirmé son engagement à lutter contre l’émigration irrégulière. Mais pour Boubacar Seye, chercheur et président de l’ONG Horizon Sans Frontières, ces déclarations ne sont que des mots sans portée tant que la transparence sur la gestion des fonds européens n’est pas assurée.

Ces financements, destinés à créer des opportunités et offrir des alternatives crédibles aux jeunes Sénégalais, n’ont jamais fait l’objet d’une reddition de comptes claire. « On ne retient pas une jeunesse avec des promesses. On la retient avec des résultats, des emplois, une éducation adaptée et un État qui rend des comptes », insiste Seye.

En 2021, avoir posé la question de l’utilisation de ces fonds lui a valu la prison. Un épisode qui illustre, selon lui, la difficulté d’exiger des comptes dans l’espace public sénégalais.

Pour le président d’Horizon Sans Frontières, l’émigration irrégulière n’est pas un slogan à combattre mais la conséquence directe de politiques insuffisantes et d’un manque de perspectives. Tant que les conditions de transparence et de développement ne seront pas réunies, les discours, même prononcés sur les plus grandes tribunes internationales, resteront une « farce ».