Affaire des « tontines » : Les choses se compliquent pour Ndeya Beauty

Ndèye Fatou Diatta, alias « Ndeya Beauty », a été déférée au tribunal de Dakar, ce lundi, par la brigade de recherches de Faidherbe pour abus de confiance et escroquerie.

Selon les informations de Seneweb, la commerçante ne connaît pas encore son sort. Elle a fait l’objet d’un retour de parquet et passera la nuit au commissariat d’arrondissement de Rebeuss.

Elle sera reconduite ce mardi à la cave du palais de Justice de Lat Dior, en attendant d’être fixée sur son sort par le procureur de la République.

Ndèye Fatou Diatta a été arrêtée pour une affaire de tontine qu’elle aurait détournée. Plusieurs plaignantes se sont manifestées, dénonçant des faits ayant entraîné un préjudice évalué à plus de 40 millions F CFA.

Source : Seneweb