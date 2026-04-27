Révision constitutionnelle : Le Président de la République ne pourra plus diriger un parti politique

La révision constitutionnelle actuellement débattue au Sénégal introduit des changements majeurs dans l’organisation du pouvoir exécutif. L’avant-projet de loi prévoit que le Président de la République ne pourra plus diriger un parti politique ou une coalition. Sa présence au sein de ces structures se limitera désormais à une fonction honorifique, rompant avec une tradition où les chefs d’État cumulaient la magistrature suprême et la direction effective de leur formation.

Autre nouveauté : le Président en exercice ne pourra pas s’impliquer dans les campagnes électorales, sauf s’il est lui-même candidat à sa réélection. Cette mesure vise à réduire l’utilisation des moyens de l’État à des fins partisanes, une critique récurrente dans le débat public.

La réforme modifie également l’article 42 de la Constitution. Alors que le texte actuel confiait au seul Président la définition de la politique nationale, la nouvelle version impose une concertation avec le Premier ministre. Ce dernier est consacré comme chef du Gouvernement, chargé de conduire et coordonner l’action publique, marquant un rééquilibrage des pouvoirs au sein de l’exécutif.

Le serment présidentiel est lui aussi revisité. Il inclura désormais des engagements explicites, tels que la transparence dans la gestion des biens publics et l’obligation d’agir exclusivement dans l’intérêt de la Nation. Ce serment sera prêté devant la Cour constitutionnelle, main droite levée, selon la confession du Président élu, renforçant la dimension symbolique de l’acte.

L’avant-projet encadre par ailleurs la période de transition entre l’élection et l’installation du nouveau Président. Durant cette phase, les autorités devront s’abstenir de toute décision engageant lourdement l’État, sauf nécessité impérieuse. Le Président sortant ne pourra gérer que les affaires courantes jusqu’à la prise de fonction de son successeur.

Le préambule de la Constitution sera enrichi pour consacrer deux principes : le rééquilibrage des pouvoirs exécutifs et l’intangibilité des règles limitant la durée et le nombre de mandats présidentiels. Cette dernière disposition vise à verrouiller toute tentative de prolongation par voie constitutionnelle.