Les alliés de Sonko au front…un rempart «APTE» face aux assauts contre le PM

Au cœur d’une arène politique sénégalaise en constante ébullition, la coalition Alliance Pour la Transparence et l’Éthique (APTE) a choisi son camp avec une fermeté assumée. Sa coordinatrice, la figure emblématique Aïda Mbodj, a récemment réitéré un soutien indéfectible au Premier ministre Ousmane Sonko. En le décrivant comme « l’homme le plus attaqué » du pays, elle positionne sa formation non pas comme un simple spectateur, mais comme une véritable garde prétorienne face aux offensives de l’opposition.

Pour Aïda Mbodj, l’engagement du chef du gouvernement relève d’une audace rare dans l’histoire politique du Sénégal. « Cet homme a osé faire ce que beaucoup n’osent pas », a-t-elle martelé, s’appuyant sur sa propre expérience des rouages de l’État pour valider la trajectoire actuelle. Ce plaidoyer vise à transformer la perception du Premier ministre, passant d’une cible isolée à un leader porté par un socle d’alliés prêts à encaisser les coups à sa place.

La stratégie de la coalition APTE repose sur une présence territoriale exhaustive. Déployée dans les 14 régions du Sénégal et active au sein de la diaspora, l’organisation se définit comme un « lien vivant » entre l’exécutif et la base populaire. Cette capillarité permet de relayer le discours gouvernemental tout en neutralisant les critiques locales, offrant ainsi à Ousmane Sonko une profondeur de champ politique qui dépasse les murs de la Primature.

Cependant, ce bouclier se veut intelligent. Aïda Mbodj refuse l’étiquette de « chambre d’écho » ou d’applaudimètre servile. La doctrine est claire : « soutenir sans complaisance, critiquer sans démagogie ». En adoptant cette posture de « soutien vigilant », la coalition cherche à crédibiliser sa défense du Premier ministre, arguant qu’un bouclier est d’autant plus solide qu’il est capable d’identifier les points de pression réels sans tomber dans l’opposition systématique.

Lors d’une séance d’évaluation à mi-parcours, la coordinatrice a d’ailleurs brandi un bilan chiffré pour justifier son alignement. Entre l’amélioration de l’accès à l’eau et les avancées sanitaires, elle a mis en avant une statistique particulièrement ambitieuse : une réduction de 25 % du chômage des jeunes en un seul trimestre. Ces résultats concrets constituent, selon elle, les meilleurs arguments pour désarmer les détracteurs du régime.

Sur le front régalien, la coalition accompagne également le glissement sémantique et institutionnel du gouvernement. Le passage du concept d’« immigration clandestine » à celui d’« immigration irrégulière », désormais géré par une structure dédiée au ministère de l’Intérieur, est présenté comme une preuve de la maturité de l’exécutif. Pour APTE, défendre Ousmane Sonko, c’est aussi valider ces transformations structurelles qui redéfinissent l’autorité de l’État.

Le bouclier s’est fait plus offensif sur le terrain miné de la dette publique. Rappelant son passé de parlementaire lors des 12e et 13e législatures, Aïda Mbodj a invité à une rétrospective sur la période de janvier à juin précédant l’arrivée de Sonko à l’Assemblée. En suggérant que les racines du mal économique sont antérieures à l’actuelle équipe, elle déplace habilement la responsabilité des crises financières vers l’ancien régime, protégeant ainsi l’image du Premier ministre.

Pour la seconde moitié du mandat, la coalition APTE ne compte pas baisser sa garde. Bien au contraire, Aïda Mbodj a lancé une injonction de rigueur aux ministres, députés et militants. L’heure n’est plus à la simple communication, mais à une « accélération » des réalisations palpables. Ce niveau d’exigence interne sert de garantie externe : en poussant le gouvernement à l’efficacité, la coalition renforce la résistance du bouclier qu’elle offre à son leader.

La posture de la coalition APTE dessine une nouvelle forme de compagnonnage politique au Sénégal. Entre loyauté de principe et exigence de résultats, Aïda Mbodj et ses partisans entendent peser de tout leur poids sur l’agenda national. En se dressant contre les « attaques » visant Ousmane Sonko, ils cherchent avant tout à sécuriser le temps nécessaire pour que les réformes promises se traduisent par un changement réel dans le quotidien des Sénégalais.

La rédaction de Xibaaru