Présidentielle à Sao Tomé-et-Principe : Maître Madické Niang en mission pour l’Union africaine

L’Union africaine a mandaté Madické Niang pour conduire une mission d’évaluation des dispositifs préélectoraux à Sao Tomé-et-Principe, en perspective de l’élection présidentielle prévue en juillet 2026.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du Département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l’organisation panafricaine, qui vise à accompagner les États membres dans la préparation de scrutins jugés sensibles ou majeurs. L’objectif est de renforcer la transparence, la crédibilité et le bon déroulement des processus électoraux sur le continent.

La mission, prévue du 26 avril au 2 mai 2026, aura pour principal objectif d’évaluer les besoins techniques et organisationnels liés à la tenue du scrutin, tout en analysant les mécanismes déjà en place dans le pays.

Avant son départ, Maître Madické Niang a informé les plus hautes autorités sénégalaises, notamment le Président de la République, le Premier ministre ainsi que le ministre en charge de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Il a quitté Dakar à destination de Lisbonne, première étape de son déplacement, avant de rallier Sao Tomé-et-Principe.

Fort d’une riche expérience politique et institutionnelle — ancien ministre de la Justice, puis des Affaires étrangères, ancien président de groupe parlementaire et candidat à la présidentielle sénégalaise de 2019 — il est appelé à jouer un rôle clé dans cette mission.

En tant que chef de délégation, il aura la responsabilité de représenter à la fois l’Union africaine et le Sénégal, avec l’ambition de contribuer efficacement à la réussite de cette opération d’appui électoral.

Par ailleurs, Maître Madické Niang a sollicité les prières des Sénégalais pour le bon déroulement de cette mission, qu’il entend mener avec engagement et sens des responsabilités.