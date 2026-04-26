Mali : La mort du Général Sadio Camara confirmé

Le gouvernement de la Transition du Mali a annoncé, avec une profonde consternation, le décès du Général de Corps d’Armée Sadio Camara, Ministre d’État en charge de la Défense et des Anciens Combattants, à la suite d’une attaque terroriste survenue le 25 avril 2026.

Selon le communiqué officiel, un véhicule piégé conduit par un kamikaze a ciblé la résidence du ministre dans la matinée. L’attaque a donné lieu à de violents affrontements entre les forces de sécurité et les assaillants. Bien que certains terroristes aient été neutralisés, le Général Sadio Camara a été grièvement blessé. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a finalement succombé à ses blessures.

Le bilan de cette attaque est particulièrement lourd. L’effondrement partiel de la résidence visée a causé d’autres pertes humaines, tandis qu’une mosquée située à proximité a été détruite, entraînant la mort de plusieurs fidèles.

Face à ce drame, le Président de la Transition, Assimi Goïta, a exprimé, au nom de l’État et du peuple malien, ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble des victimes civiles et militaires de cette tragédie.

Dans son hommage, le chef de l’État a salué la mémoire d’un officier général « combatif, intrépide et profondément engagé », soulignant son professionnalisme et son dévouement à la défense de la nation. Le Général Camara était reconnu pour son attachement aux valeurs républicaines et pour avoir servi son pays avec honneur, jusqu’au sacrifice ultime.

En reconnaissance de son engagement, des funérailles nationales seront organisées en son honneur, conformément à une décision des plus hautes autorités maliennes.