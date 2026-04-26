Forum de Dakar : Boubacar Seye dénonce l’oubli de la migration

La 10ᵉ édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s’est tenue les 20 et 21 avril 2026. Ce rendez‑vous, consacré à la construction d’une architecture sécuritaire propre au continent, a réuni les États africains autour de l’ambition de renforcer leur autonomie stratégique. Mais pour Boubacar Seye, président de l’organisation Horizon Sans Frontières, un angle mort persiste : la migration, pourtant au cœur des dynamiques géopolitiques actuelles.

Selon lui, ignorer la dimension migratoire revient à limiter la portée des stratégies discutées. Les mobilités humaines ne peuvent plus être considérées comme de simples conséquences des crises. Elles participent désormais à la recomposition des équilibres politiques, économiques et sécuritaires. L’absence d’une prise en compte explicite de la migration dans les analyses du forum réduit l’efficacité des réponses envisagées et risque de produire des solutions partielles et peu durables.

Les flux migratoires influencent aujourd’hui les relations entre États, redéfinissent les priorités diplomatiques et peuvent être utilisés comme instruments de négociation. Avec l’intensification attendue des mobilités sous l’effet des facteurs démographiques, climatiques et sécuritaires, Horizon Sans Frontières appelle à intégrer la migration comme une variable stratégique à part entière dans les dispositifs de prévention des crises et de consolidation de la paix.

L’organisation plaide pour une lecture fondée sur le triptyque immigration–paix–sécurité, qui met en évidence les interactions entre conflits, déplacements forcés, vulnérabilités sécuritaires et tensions sociales. Encadrée par des politiques publiques cohérentes, la migration pourrait devenir un levier de stabilisation plutôt qu’un facteur de fragilité.

Pour Boubacar Seye, le Forum de Dakar aurait pu être l’occasion d’élaborer une véritable doctrine africaine de gouvernance des migrations, articulée avec les enjeux de sécurité. Une telle orientation renforcerait la souveraineté stratégique du continent et permettrait de dépasser les approches fragmentées.

Il propose d’intégrer systématiquement la migration dans l’analyse des risques sécuritaires, de coordonner politiques migratoires et dispositifs régionaux de sécurité, d’anticiper les flux liés aux évolutions climatiques et démographiques, de promouvoir une gouvernance africaine concertée des mobilités et de valoriser les migrations comme facteur de résilience économique et sociale.

Boubacar Seye estime que l’intégration du triptyque immigration–paix–sécurité est désormais un impératif stratégique pour l’Afrique. La force des politiques de sécurité dépendra, selon lui, de leur capacité à intégrer pleinement la dimension migratoire.