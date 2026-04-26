Mali : l’armée annonce des mesures renforcées après les attaques du 25 avril

L’État-Major Général des Armées (EMGA) a publié un communiqué ce dimanche pour informer l’opinion nationale et internationale de la poursuite des opérations contre les groupes armés terroristes dans plusieurs localités du pays, notamment à Kidal et Kati.

Selon le texte, les attaques coordonnées du samedi 25 avril, visant à « désorganiser le système de défense et semer la peur », ne resteront pas sans réponse. En réaction, les autorités militaires ont relevé les niveaux d’alerte sur l’ensemble du territoire, instauré des couvre-feux, intensifié les patrouilles et renforcé les points de contrôle.

L’EMGA assure que les Forces Armées Maliennes (FAMa) demeurent déterminées à défendre l’intégrité du territoire et à garantir la sécurité nationale. Le communiqué félicite les forces de défense et de sécurité pour leur réactivité et exhorte à une vigilance accrue.

Les populations ont également été saluées pour leur soutien et leur coopération, avec un appel à signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes.