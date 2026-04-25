Mali : Le gouvernement annonce avoir déjoué des attaques terroristes coordonnées

Le gouvernement de transition du Mali a confirmé ce samedi 25 avril 2026 que plusieurs attaques terroristes simultanées ont visé les villes de Bamako, Kati, Sévaré, Gao et Kidal. Selon le communiqué officiel du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, les assauts ont fait 16 blessés, civils et militaires, ainsi que des dégâts matériels limités.

Les Forces armées et de sécurité maliennes ont rapidement réagi, infligeant de lourdes pertes aux assaillants et reprenant le contrôle des zones ciblées. L’État-major assure que la situation est désormais « totalement sous contrôle ».

Le président de la transition, le général Assimi Goïta, a salué le professionnalisme des troupes et exprimé sa gratitude envers les forces engagées. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à défendre le territoire et à protéger les populations face à la menace terroriste.

Le communiqué appelle les citoyens à rester vigilants, à ne pas céder à la peur et à faire confiance aux canaux officiels pour toute information. Le gouvernement condamne fermement ces attaques et promet que les responsables seront traduits en justice.

« Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens », conclut le texte signé par le ministre porte-parole de la transition, le général Issa Ousmane Coulibaly.