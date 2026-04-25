Senelec devient actionnaire unique de West African Energy

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a annoncé ce vendredi 25 avril 2026 la finalisation de l’acquisition de la totalité des actions de West African Energy (WAE), portant ainsi sa participation à 100 % du capital. Cette opération marque une étape décisive dans la stratégie nationale de souveraineté énergétique.

Avec cette reprise intégrale, Senelec prend le contrôle d’un projet structurant : la mise en service d’une centrale électrique de 360 MW, destinée à couvrir près de 25 % de la demande nationale en électricité. Ce projet, initié par des investisseurs sénégalais, constitue une avancée majeure vers l’indépendance énergétique et la transition vers une production électrique à base de gaz naturel, moins carbonée.

Un rôle central de l’État

Le communiqué souligne l’intervention déterminante de l’État du Sénégal pour résoudre les difficultés de gouvernance qui avaient ralenti le chantier. Sous l’impulsion du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, et avec l’appui direct du Premier ministre, une médiation a permis de lever les blocages entre actionnaires, de sécuriser les financements et de stabiliser le cadre de gouvernance.

La centrale affiche un taux d’avancement de 97,5 %. Les principales étapes déjà franchies incluent la mise en service du cycle ouvert, la première synchronisation au réseau national en avril 2025, ainsi que l’exploitation progressive des turbines à leur puissance contractuelle.

À travers cette acquisition, Senelec confirme son rôle central dans la transformation du secteur énergétique sénégalais et réaffirme son engagement à garantir un accès durable, fiable et compétitif à l’électricité pour tous.