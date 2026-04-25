L’OCRTIS frappe fort dans le centre : Plus de 100 kg de drogue saisis entre Fatick et Kaolack

Dans le cadre de l’intensification de la lutte contre le trafic de stupéfiants, l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a mené une série d’opérations ciblées dans le centre du pays, enregistrant des résultats significatifs avec d’importantes quantités de chanvre indien saisies.

Un point de transit démantelé à Fatick

Dans la région de Fatick, la Brigade Régionale de Stupéfiants (BRS), à travers son Unité Littorale de Karang, a mis la main sur un important stock de drogue à proximité du village de Keur Yoro Diop, dans le département de Sokone.

Exploitant des renseignements jugés fiables, les agents ont effectué une descente dans une zone forestière identifiée comme point de passage stratégique pour les trafiquants. Sur place, trois individus en pleine opération de convoyage ont été surpris. Mais face à l’intervention des forces de l’ordre, ces derniers ont pris la fuite, abandonnant leur cargaison.

La saisie porte sur 89 blocs de chanvre indien, soit un total de 89 kilogrammes. La marchandise a été sécurisée et transférée au siège du service compétent, tandis qu’une traque est activement engagée pour retrouver les suspects en cavale.

Un convoyeur arrêté avec 19 kg à Kaolack

Dans une autre opération menée dans la région de Kaolack, les éléments de la BRS ont interpellé un individu impliqué dans le trafic de drogue dans le département de Nioro du Rip.

Le suspect, qui circulait à moto sur l’axe Karang–Dramé Escale, a été intercepté dans la forêt de Keur Malick Fadi. La fouille de ses effets a permis de découvrir 19 kilogrammes de chanvre indien. Le motocycle utilisé pour le transport a été saisi.

Placée en garde à vue après notification de ses droits, la personne interpellée devra répondre des faits qui lui sont reprochés. La drogue, quant à elle, a été mise sous scellés.

Ces deux opérations illustrent la vigilance accrue de l’OCRTIS dans les zones de transit, notamment dans le centre du pays, souvent utilisé comme corridor par les réseaux de trafic. Les services spécialisés réaffirment leur détermination à démanteler ces circuits et à traduire leurs auteurs devant la justice.