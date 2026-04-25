Lors d’une dispute avec son compagnon…Elle chute mortellement du 7ème étage

Le drame s’est produit mercredi soir à Cachan, dans le Val-de-Marne.

Vers 23H00, une femme a chuté depuis le balcon de son appartement situé au 7ème étage d’un immeuble de l’avenue du Pont Royal.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la victime qui gisait au pied du bâtiment.

Au moment du drame, la victime se trouvait avec son compagnon dans l’appartement.

Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue.

L’homme a expliqué qu’une dispute avait éclaté entre eux, puis qu’il avait vu sa compagne se diriger vers le balcon puis sauter.

Le suspect, décrit par ses voisins comme «sympathique, a finalement été relâché.

L’enquête se poursuit.

Source : F D