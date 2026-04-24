FSF : Abdoulaye Fall reçoit l’Ambassadeur d’Algérie à Dakar

Trois mois après le sacre historique des Lions de la Teranga à la CAN 2025, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a accueilli une visite diplomatique de marque. Ce vendredi, son président Abdoulaye Fall a reçu Ridha Nebais, Ambassadeur d’Algérie au Sénégal.

Dans un communiqué, le président Fall a exprimé sa gratitude envers le peuple algérien pour son soutien et sa solidarité lors de la victoire du Sénégal, le 18 janvier 2025 à Rabat. La FSF a également salué les initiatives de coopération engagées par l’Algérie, estimant que cette dynamique renforce les liens historiques d’amitié et de fraternité entre les deux nations, au service du développement du football africain.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par les suites judiciaires de la finale Sénégal‑Maroc. Un supporter franco‑algérien, condamné à trois mois de prison ferme pour son rôle dans les incidents, a été libéré le 18 avril 2026, en même temps que trois supporters sénégalais. Quinze autres Sénégalais restent incarcérés, dans l’attente d’une éventuelle grâce royale de Mohammed VI.