Guédiawaye : Deux enseignants de l’école Ndiarka Diagne arrêtés pour cyberdiffamation

L’école élémentaire Ndiarka Diagne est secouée par une affaire judiciaire impliquant deux de ses enseignants. El H. A. Ndao, 46 ans, et A. A. Wellé, 61 ans, ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, diffamation, injures publiques et diffusion illicite de données personnelles.

À l’origine, une plainte déposée par le directeur de l’établissement, I. Diop. Celui-ci a affirmé aux enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) que son collègue Ndao avait envoyé à tout le personnel des messages vocaux d’une rare violence. Dans ces audios, le plaignant était insulté et traité de « goordjiguen », de « pervers sexuel » et de « personne sans valeur ».

Selon les premiers éléments de l’enquête, Wellé aurait enregistré à son insu une conversation privée avec le directeur, avant de transmettre le fichier à Ndao. Ce dernier s’est ensuite chargé de le partager à l’ensemble des employés, accompagné d’un texte mensonger laissant croire à une « conspiration » orchestrée par I. Diop.

Confrontés aux preuves techniques, les deux enseignants ont reconnu les faits et présenté des excuses. Malgré leurs regrets, ils ont été déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt. Leur procès est prévu ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.